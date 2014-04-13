Латвия считает Россию ответственной за вспышки сепаратизма в Украине
14:59, 13 апреля 2014Политика
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Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил о том, что РФ должна быть ответственной за эскалацию конфликта в Украине.
Захват райотделения милиции в Славянске / Фото Facebook: Андрей Дзиндзя
Министр высказал свое мнение относительно ситуации, которая сложилась на Востоке Украины, на своей страничке в соцсети Twitter.
"Россия несет ответственность за эскалацию насилия и сепаратизма в Восточной Украине. Надеюсь, что мои коллеги в ЕС в понедельник (на заседании Совета ЕС) также это увидят", - написал Ринкевич.
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