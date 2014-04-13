Латвия считает Россию ответственной за вспышки сепаратизма в Украине

Министр высказал свое мнение относительно ситуации, которая сложилась на Востоке Украины, на своей страничке в соцсети Twitter.

"Россия несет ответственность за эскалацию насилия и сепаратизма в Восточной Украине. Надеюсь, что мои коллеги в ЕС в понедельник (на заседании Совета ЕС) также это увидят", - написал Ринкевич.