НАТО: Акции протеста в Украине организованы "пророссийскими сепаратистами"
14:10, 13 апреля 2014Политика
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Акции протеста на востоке Украины являются "организованной кампанией пророссийских сепаратистов".
Расмуссен призывает Россию отвести войска от украинских границ / REUTERS
С таким утверждением выступил в воскресенье в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Я чрезвычайно озабочен дальнейшей эскалацией напряженности в Восточной Украине. Мы наблюдаем организованную кампанию со стороны пророссийских сепаратистов, направленную на дестабилизацию Украины как суверенного государства, - сказал Расмуссен. - Я призываю Россию принять конкретные шаги для деэскалации ситуации и отвести войска, включая спецподразделения, от границ с Украиной", сообщает ИТАР-ТАСС.
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Он озвучил позицию, сводящуюся к тому, что действия РФ приведут ее "лишь к еще более глубокой международной изоляции".
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