НАТО: Акции протеста в Украине организованы "пророссийскими сепаратистами"

С таким утверждением выступил в воскресенье в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Я чрезвычайно озабочен дальнейшей эскалацией напряженности в Восточной Украине. Мы наблюдаем организованную кампанию со стороны пророссийских сепаратистов, направленную на дестабилизацию Украины как суверенного государства, - сказал Расмуссен. - Я призываю Россию принять конкретные шаги для деэскалации ситуации и отвести войска, включая спецподразделения, от границ с Украиной", сообщает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеНАТО не планирует военных действий в Украине - Расмуссен

Он озвучил позицию, сводящуюся к тому, что действия РФ приведут ее "лишь к еще более глубокой международной изоляции".