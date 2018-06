Порошенко считает перенесение президентских выборов изменой государству

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на 7-м Киевском форуме безопасности «Безопасность на линии разрыва» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), который проходит сегодня в Киеве.

“О никаком перенесении выборов, при любом основании, это является измена государству. Если не будут проведены выборы, риски и угрозы растут кардинально”, - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что те, кто сегодня пытается перенести выборы - или в виде внесения законопроекта, или в виде диалога о том, что сейчас президентские выборы не на времени, являются изменниками государства.

“После президентских выборов (произойдет) объединение страны и решительные реформы, которые дают ответ, в том числе и крымчанам, уже через несколько лет, что те соседи, которые живут на континентальной Украине, живут намного лучше, более свободно, более зажиточно и честнее, чем на оккупированной территории. И это будет главным аргументом для нашей победы - возвращения Крыма Украине”, - добавил Порошенко.