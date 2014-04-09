Порошенко предлагает Тимошенко сняться с выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Центрального избирательного штаба кандидата в президенты Украины Порошенко Виталий Ковальчук во время презентации штаба и программы кандидата.

Он отметил, что Порошенко остается сторонником объединения всех демократических сил не только ради победы на выборах, но и для последующей перестройки страны.

"Все те политики, которые сегодня зачисляют себя в ряды кандидатов от демократических сил, - ко всем этим политикам мы обращаемся, в том числе к Юлии Тимошенко", - подчеркнул он.

"Я думаю, что Юлия Тимошенко, если она ответственный политик на деле, а не на словах, то, я думаю, она рано или поздно согласится с позицией относительно того, что Украину нужно объединить, и объединить путем объединения позиций разных политиков", - отметил Ковальчук.

Он считает, что Тимошенко должна снять свою кандидатуру "в интересах единения украинского народа", поскольку именно Порошенко может объединить страну. По его мнению, после этого могут состояться переговоры между Тимошенко и Порошенко относительно возможного сотрудничества.

В то же время Ковальчук отбросил возможность переговоров с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным, заметив, что он с ними не встречался.

Ковальчук также опроверг информацию о том, что избирательной кампанией будут заниматься, в частности, Алла Шлапак, Андрей Деркач.