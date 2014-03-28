Семерак говорит, что власть перекрыла краны, из которых народные деньги текли в карманы олигархов

Об этом сегодня, 28 марта, в эфире телеканала ICTV сказал Министр Кабинета Министров Украины Остап Семерак, комментируя последние правительственные решения.

«Программа правительства - большой перечень законов и решений, которые принимаются, с одной стороны, для экономии бюджетных средств, с другой - для закрывания бюджетных дыр, через которые предыдущее правительство во главе с Азаровым и Януковичем, Партией регионов и коммунистами воровали, вымывали государственные средства в огромных размерах. Это пакет документов, законов, который упрощает жизнь для малого и среднего бизнеса. В частности, это закон об упрощенных процедурах ведения бизнеса. Мы внесли законопроект в Верховную Раду относительно тендерных закупок, цель которого практически убить коррупцию и практику хищения государственных средств», - подчеркнул чиновник.

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Он также напомнил, что нынешнее правительство получило бюджет с дефицитом примерно в 300 миллиардов гривен.

«Шаги, которые мы сегодня сделали, уже сейчас дадут эффект. Всего за месяц работы мы перекрыли краны, из которых народные деньги текли в карманы олигархов и нечистых на руку чиновников. Мы много внимания уделили борьбе с коррупцией, ликвидации теневых схем, по которым обогащалась команда Януковича. Наша задача - построить свободную и процветающую Украину», - отметил Семерак.