Конгресс США проголосует за предоставление Украине $1 млрд 1 апреля
Изначально планировалось провести голосование 28 марта.
Палата представителей Конгресса США проведет голосование по законопроекту обоказании финансовой помощи Украине 1 апреля. Об этом стало известно после завершения заседания Палаты, сообщает ИТАР-ТАСС.
Изначально планировалось, что законодатели проголосуют 28 марта. Но заседание продолжалось всего несколько минут, после чего председательствующий объявил о том, что в следующий раз конгрессмены соберутся в полном составе только 1 апреля.
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Как отмечают эксперты, подобная задержка даст членам палаты провести поименное голосование.
"Мы должны наказать тех, кто причастен к агрессии против Украины и гарантировать нашим союзникам и друзьям мир и безопасность в Европе", - заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Эд Ройс.
Как ранее сообщалось, 27 марта Конгресс США одобрил помощь Украине на $1 млрд и санкции против России.
В Сенате документ принимали большинством без подсчета голосов, в Палате представителей, по ее версии, почти в то же время проголосовали 399 конгрессменов, 19 были против.