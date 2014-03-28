Турчинов заявил, что попытка штурма Рады "Правым сектором" организована Россией

Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления он отметил, что в свое время дал распоряжение демонтировать ограждение вокруг парламента, и сейчас он открыт для всех граждан.

Также Турчинов выразил мнение, что позже, возможно, будет организована для всех желающих возможность побывать в самом здании парламента.

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“То, что парламент открыт, то, что парламент не приглашает для своей защиты подразделения Министерства внутренних дел вооруженные... Это не значит, что парламент можно штурмовать, унижать”, - сказал он.

Турчинов отметил, что работники российского телевидения появились возле ВР вчера за несколько минут до провокаций. По его убеждению, это свидетельствует о том, что это была “организована провокация, и провокация, направленная против Украины, организована агрессорами и теми, кто фактически сегодня развязал военные действия против нашей страны”.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховную Раду пикетировали около 1,5 тыс. активистов “Правого сектора”, которые требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и расследования гибели лидера западноукраинского крыла организации Александра Музычко.

Под вечер появилась информация, что они планируют штурм здания ВР.

Около 22.00 участники митинга объявили о завершении акции на сегодня.