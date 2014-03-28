Турчинов заявил, что попытка штурма Рады "Правым сектором" организована Россией
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов считает, что вчерашняя попытка штурма здания Верховной Рады была организована Россией.
Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления он отметил, что в свое время дал распоряжение демонтировать ограждение вокруг парламента, и сейчас он открыт для всех граждан.
Также Турчинов выразил мнение, что позже, возможно, будет организована для всех желающих возможность побывать в самом здании парламента.
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“То, что парламент открыт, то, что парламент не приглашает для своей защиты подразделения Министерства внутренних дел вооруженные... Это не значит, что парламент можно штурмовать, унижать”, - сказал он.
Турчинов отметил, что работники российского телевидения появились возле ВР вчера за несколько минут до провокаций. По его убеждению, это свидетельствует о том, что это была “организована провокация, и провокация, направленная против Украины, организована агрессорами и теми, кто фактически сегодня развязал военные действия против нашей страны”.
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Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховную Раду пикетировали около 1,5 тыс. активистов “Правого сектора”, которые требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и расследования гибели лидера западноукраинского крыла организации Александра Музычко.
Под вечер появилась информация, что они планируют штурм здания ВР.
Около 22.00 участники митинга объявили о завершении акции на сегодня.