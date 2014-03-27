Милиция призывает "Правый сектор" прекратить бесчинства возле ВР

Как сообщили УНИАН в Киевском главке милиции, пока у ВР находятся до 1,5 тыс. человек якобы от "Правого сектора".

На место происшествия подтягиваются подразделения милиции, чтобы предупредить любые провокации.

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Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады более 1 тыс. человек очень плотно подошли к зданию.

По некоторым данным, планируется штурм здания парламента .

В самом здание парламента охрана собралась у дверей со щитами и огнетушителями.