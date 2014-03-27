Милиция призывает "Правый сектор" прекратить бесчинства возле ВР
21:17, 27 марта 2014Политика
0 0
Столичная милиция призывает активистов "Правого сектора" прекратить нарушение общественного порядка возле Верховной Рады.
Как сообщили УНИАН в Киевском главке милиции, пока у ВР находятся до 1,5 тыс. человек якобы от "Правого сектора".
На место происшествия подтягиваются подразделения милиции, чтобы предупредить любые провокации.
Читайте также"Правый сектор" штурмует Верховную Раду (онлайн-трансляция)
Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады более 1 тыс. человек очень плотно подошли к зданию.
По некоторым данным, планируется штурм здания парламента .
В самом здание парламента охрана собралась у дверей со щитами и огнетушителями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter