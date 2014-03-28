«Правый сектор» сдерживал людей, а не захватывал ВР, утверждают в пресс-службе партии

Активисты партии «Правый сектор» вчера возле Верховной Рады сдерживали людей, а не пытались захватить здание парламента, хотя требование об отставке и.о. министра внутренних дел Арсена Авакова остается в силе.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь партии «Правый сектор» Артем Скоропадский.Читайте также"Правый сектор" обещает сегодня "мирную акцию" под Верховной Радой

«Представители «Автомайдана», гражданского сектора, в том числе представители «Правого сектора» были недовольны тем, что обещанная люстрация не происходит до сих пор и, естественно, было недовольство убийством нашего активиста Александра Музычко», - отметил он.

«Люди пошли к парламенту высказывать свое недовольство, там «кипели страсти» и люди пытались захватить Раду, представители «Правого сектора» сдерживали этих людей, потому что мы считаем, что мы признаем эту власть легитимной», - заявил Скоропадский.Читайте такжеПопыткой штурма ВР некоторые граждане Украины подыгрывали России - Турчинов

«Правый сектор» сдерживал людей, а не захватывал Верховную Раду, хотя наше требование об отставке и.о. министра внутренних дел Арсена Авакова остается в силе», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховную Раду пикетировали около 1,5 тысячи активистов “Правого сектора”, которые требовали отставки министра внутреннихдел Арсена Авакова и расследования гибели лидера западноукраинского крыла организации Александра Музычко.

Под вечер появилась информация, что они планируют штурм здания ВР.

Около 22.00 участники митинга объявили о «завершении акции на сегодня».Читайте также"Правый сектор" пикетировал Верховную Раду

Сегодня, 28 марта, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что вчерашняя попытка штурма здания Верховной Рады была организована Россией.