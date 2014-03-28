Парламент создал комиссию по расследованию гибели Сашка Билого

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 232 народных депутата из 277, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время голосования фракция КПУ не дала ни одного голоса за это решение.

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Как отметил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, председателем ВСК назначается внефракционный народный депутат Юрий Деревянко, а также предусматривается пропорциональное представительство депутатов от фракций и групп в этой комиссии.

Кроме того, к работе во ВСК предусматривается привлечь 3 представителей общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, тело Музычко с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта возле села Бармаки недалеко от Ривне.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выступил с требованием немедленной отставки руководителя МВД Арсена Авакова, а также ареста всех причастных к убийству Музычко, в том числе командира спецподразделения УБОП «Сокол».