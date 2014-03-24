Профессора МГИМО уволили за поддержку Украины

Из Московского государственного института международных отношений сегодня уволили доктора исторических наук, профессора, ответственного редактора «Истории России, ХХ век» Андрея Зубова, который сравнил действия России в Крыму с политикой нацистской Германии по присоединению Австрии в 1938 году.

Об этом УНИАН сообщили в МГИМО.

«Это решение вызвано тем, что Зубов сознательно и неоднократно нарушал Устав МГИМО, правила внутреннего распорядка и положение МГИМО об основных принципах корпоративного поведения, которые определяются ведомственной принадлежностью МГИМО к МИДу России», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что предупреждения со стороны руководства МГИМО о недопустимости такой практики высказывались Зубову не раз в прошлом, а в связи с активизацией его публичных выступлений по поводу событий в Украине и в Крыму, 5 марта ему было вручено официальное уведомление о недопустимости таких высказываний и их несоответствии статусу профессора МГИМО.

«Многочисленные высказывания и интервью Зубова о происходящем в Украине и о внешней политике России вызывают возмущение и недоумение в университетской среде. Они идут вразрез с внешнеполитическим курсом России, подвергают безоглядной и безответственной критике действия государства, наносят вред учебно-образовательному и воспитательному процессу», - говорится в сообщении.

Сам профессор уже заявил, что получил уведомление об увольнении и намерен в ближайшее время обжаловать его в суде, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Час назад мне было вручено уведомление о об увольнении по п. 8 ст. 81 Трудового кодекса - "совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы". Я намерен обжаловать увольнение в суде", - сказал он.

Зубов неоднократно публично выступал с критикой действия официальных властей РФ в отношении событий в Украине. 19 марта Андрей Зубов выступил на "Конгрессе российской интеллигенции", где подверг резкой критике позицию России в отношении Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Зубов опубликовал в газете «Ведомости» свою статью «Это уже было».

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В своей статье Зубов, анализируя политику России в отношении Украины и введение российских войск в Крым, указал на сходство черт нынешнего кризиса в отношениях РФ и Украины с присоединением Австрии к нацистской Германии в 1938 году. Зубов заявил о губительности для России подобных действий.

После публикации упомянутой статьи появилась информация о том, что Зубов был уволен из МГИМО.

5 марта в Фейсбуке Киевский национальный университет им. Шевченко от имени своего ректората пригласил на работу Зубова.

Позже появилось опровержение информации о его увольнении.

Справка УНИАН. Андрей Зубов — российский историк, религиовед и политолог, доктор исторических наук, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Российской православной церкви, один из авторов «Основ социальной концепции Российской православной церкви».