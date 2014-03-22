Оккупанты выдвинули новый ультиматум и собираются штурмовать аэродром "Бельбек"

Об этом сообщил руководитель медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев в Facebook. Его цитирует ТСН.

"Источники из Бельбека сообщают об очередном ультиматуме: сдаться или будет штурм. Ждут результаты решения по телефону в течение 15 минут", - отметил Селезнев.

Кроме того, эту информацию подтвердила журналистка Наталья Седлецкая. "Оккупанты окружили аэродром Бельбек. Поставили нашим ультиматум - не выйдут без оружия, начнется штурм", - написала она в Twitter.

Как сообщает "Украинская правда", уже прозвучала первая боевая сирена со стороны российской армии, появились снайперы.

По словам журналистки Мириамы Драгиной, командующий военной части Юлий Мамчур призвал своих военных оставаться верными присяге. По информации СМИ, в украинской части мало оружия - старая зенитка, три грузовика и один автомат на пятерых. Также сообщается, что во время переговоров Мамчура с представителем русских, командующий украинской части сказал ему, что приказа сдаваться не было, и все военные остаются на своих местах. Вместе с тем российский военный заявил: "Твое руководство далеко, а людей положишь ты" , - сообщила журналистка.