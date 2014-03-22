Российские оккупанты забросали дымовыми шашками авиабазу в Новофедоровке

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава крымского медиацентра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

"13:14. Идет штурм в Новофедоровке", - написал Селезнев.

Чуть позже он добавил, что в штурме участвуют "титушки".

"Персонал украинской базы забросали дымовыми шашками. Все в дыму. Мы отступили в здание штаба. "зеленые человечки" стоят в сторонке, наблюдают", - цитирует Селезнев источник.

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Ранее командиру военной части А1100 в Новофедоровке выдвинут ультиматум: если часть не будет сдана до 13:00, будет штурм. Об этом в своем Twitter сообщил активист Константин Реуцкий.

Ультиматум выдвинул Кожин И.С. "Если они не решат покинуть часть к этому времени, будем решать, что делать, после 13:00", - отметил он.