Одесская прокуратура примет меры относительно палаточного городка с флагами РФ
Прокурор Одесской области Игорь Боршуляк пообещал принять меры в связи с установкой флагов России в пророссийском палаточном городке на Куликовом поле в Одессе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боршуляк заявил на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос активистов местного Майдана.
В частности, сегодня во время пресс-конференции активисты местного Майдана требовали у прокурора области принять меры по устранению флагов РФ в палаточном городке на Куликовом поле, а также потребовали, чтобы с Куликова поля убрали плазменный экран, установленный пророссийски настроенными гражданами.
Они мотивировали требование тем, что на установленном экране постоянно транслируют телеканала «Россия-24», направленный на разрушение нашего государства.
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Боршуляк пообещал, что сегодня будет дано поручение работникам милиции разобраться с этой ситуацией.
Как сообщал УНИАН, в Одессе на Куликовом поле установлен палаточный городок пророссийских активистов, регулярно проводят пророссийские митинги, раздают агитационную литературу.