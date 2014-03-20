Одесская прокуратура примет меры относительно палаточного городка с флагами РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боршуляк заявил на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос активистов местного Майдана.

В частности, сегодня во время пресс-конференции активисты местного Майдана требовали у прокурора области принять меры по устранению флагов РФ в палаточном городке на Куликовом поле, а также потребовали, чтобы с Куликова поля убрали плазменный экран, установленный пророссийски настроенными гражданами.

Они мотивировали требование тем, что на установленном экране постоянно транслируют телеканала «Россия-24», направленный на разрушение нашего государства.

Читайте такжеОрганизатору сепаратистских митингов в Одессе объявили о подозрении в преступлении

Боршуляк пообещал, что сегодня будет дано поручение работникам милиции разобраться с этой ситуацией.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на Куликовом поле установлен палаточный городок пророссийских активистов, регулярно проводят пророссийские митинги, раздают агитационную литературу.