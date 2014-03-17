В Брюсселе перед Советом ЕС проходит пикет против аннексии Крыма Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, участники акции собрались под украинскими флагами, но было также несколько флагов Беларуси, Грузии и России.

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В акции приняла участие украинская певица Руслана Лыжичко, которая заявила УНИАН: "Важно отвернуть войну и сохранить жизнь людей пока не поздно. Мы не хотим новой войны. Европейский Союз должен думать не только о российских энергоносителях, но и о санкциях, чтобы остановить агрессию России."

Протестующие держали плакаты: "Позор российским агрессорам!", "Россия - империя злая", "Россия, убирайся из Крыма."

"Цель акции - показать наше несогласие с так называемым референдумом в Крыму, призвать Европу к действию, чтобы остановить Россию ради сохранения территориальной целостности Украины", - сказала один из организаторов акции Анна Яворская.

Пикет проходит рядом со зданием Совета Евросоюза, где как раз проходит заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором обсуждается ситуация в Крыму.