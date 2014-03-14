ЕС готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной 21 марта

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Арсения Яценюка, размещенном на веб-портале правительства.

«Только что я провел разговор с президентом Совета Европейского союза господином Ван Ромпеем. Он сообщил, что страны-члены Европейского союза готовы к проведению 21 марта саммита по подписанию политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - говорится в заявлении.

При этом он отметил, что экономическая часть Соглашения будет подписана позднее – после проведения дополнительных консультаций и с целью недопущения потерь для предприятий, ориентированных на сотрудничество с Россией.

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В своем заявлении, Яценюк также подчеркнул, что ЕС готов рассматривать принятие одностороннего решения о допуске на рынок стран-членом ЕС украинских товаров от украинских товаропроизводителей. «Это дополнительно 400 млн долл. для украинской экономики и украинского бизнеса», - сказал глава правительства.

Он также обратился к российским партнерам с просьбой вернуться за стол переговоров и начать по-настоящему партнерские отношения.

«Мы обращаемся еще раз к России. Нам нужны партнерские отношения и мы протянули России руку. Россия взамен протянула нам танки, артиллерию и оружие. Мы надеемся, что этот драматический кризис не в украинско-российских отношениях, а кризис глобальной безопасности, спровоцированный российской агрессией, - будет остановлен, мы вернемся за стол переговоров. И так, как Украина подписала предварительно Соглашение с ЕС , как Европейский союз заявил , что готов поставить подпись под политической частью Соглашения о ассоциации, так же и Россия будет выполнять свои двусторонние обязательства, не будет закрывать украинский экспорт и будет восстанавливать наше экономическое и политическое сотрудничество исключительно в добрососедском формате на основании норм международного права», - резюмировал глава правительства.