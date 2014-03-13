Турчинов рассказал, почему украинские военные не используют оружие в Крыму

И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов убежден, что совместными усилиями всех цивилизованных стран военная агрессия России будет остановлена.

Об этом Турчинов заявил в интервью телеканалу «Рада», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

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«Мы делаем все для того, чтобы не было войны ни в Крыму, ни в любом другом регионе Украины», - заявил он, отметив, что такая опасность существует: когда началось военное вторжение в Крым, на восточной границе Украины уже было сконцентрировано много воинских частей Российской Федерации, которые «формально готовы к вторжению на территорию Украины в любой момент».

Вооруженные силы Украины, отметил Турчинов, приведены в полную боевую готовность. По его словам, власть прилагает все усилия, чтобы армия могла защитить свою страну, «но при этом будем использовать все возможности, чтобы решить эту проблему исключительно мирным путем».

«И в этом нашу страну поддерживает все цивилизованное человечество. Все ведущие страны мира встали на сторону Украины, и я убежден, что это объединение усилий на международной арене, консолидация всех демократических стран все-таки позволит остановить агрессию», - сказал председатель Верховной Рады.

Турчинов также высоко оценил мужество украинских военных, которые дислоцированы в Крыму.

Кроме того, он отметил, что Россия пыталась «формально отработать схему, которая сработала на Северном Кавказе, - когда был спровоцирован военный конфликт, и фактически началась война в Грузии».

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«Такая формула отрабатывалась, и опасность заключалась в том, чтобы спровоцировать украинские военных, начать реальное военное противостояние, и таким путем фактически подвергнуть жизнь крымчан реальной опасности. Мы не могли на это пойти», - отметил он.

Турчинов сказал, что после того, как «кавказский сценарий» не сработал, российские военные прибегли к блокированию наших воинских частей и кораблей.

«Для того чтобы не допустить военного противостояния, реальных военных действий на территории Крыма, наши военные, которые мужественно выполняют свой конституционный долг, не используют оружие. Они защищают воинские части, технику, корабли, не поддаются на провокации», - заявил председатель Верховной Рады.