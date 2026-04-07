Бизнес Владислава Гельзина засветился в реестрах РФ: связанные структуры могут работать в оккупированном Крыму

Скандальный украинский бизнесмен Владислав Гельзин, которого во время полномасштабной войны видели за границей, в частности в Монако, может быть связан с бизнес-деятельностью на территории страны-агрессора России и оккупированного Крыма. Об этом свидетельствует анализ корпоративных связей и реестров.

В частности, сеть супермаркетов "Пчелка", работающая в Украине, может иметь связанные структуры в российской юрисдикции. Речь идет о компании "Пчелка-ЮГ", зарегистрированной в Ялте после оккупации Крыма, с аналогичными видами деятельности и пересечением в бенефициарах.

Как установили журналисты, одним из ключевых активов Гельзина в Украине является ООО "ЛЕГИОН 2015", на которое оформлен ряд торговых марок, в частности бренд "Пчелка". Сеть развивается в Киевской области, а также в Житомире и Чернигове, несмотря на заявления об убытках из-за войны.

"В то же время среди бенефициаров связанных с бизнесменом структур фигурирует Александр Прокопенко, который также является соучредителем российской компании "Пчелка-ЮГ". Последняя была создана в 2015 году и, по данным открытых источников РФ, остается активной и демонстрирует рост финансовых показателей даже во время полномасштабной агрессии", – говорится в расследовании.

Кроме того, анализ бизнес-структур Гельзина свидетельствует о возможной перерегистрации части компаний в российской юрисдикции после оккупации территорий. В частности, речь идет об ООО "ТГП", которое, по имеющимся данным, было перерегистрировано в соответствии с законодательством РФ в ноябре 2022 года.

Аналогичные признаки прослеживаются в отношении компаний "Нептун" и "ЛУННЫЙ ГОРОД", которые имеют одноименные структуры в России с связанными бенефициарами из окружения бизнесмена и датами регистрации в конце 2022 – начале 2023 года.

Отдельно в материалах фигурирует Евгений Пронин, на которого в Донецке зарегистрированы компании по одному адресу. Это же имя появляется среди бизнес-партнеров Гельзина, что указывает на повторяющиеся связи между украинскими и российскими структурами.

Совпадение одинаковых названий компаний, видов деятельности и лиц в бенефициарных структурах в разных юрисдикциях во время войны ставит вопрос о конечных финансовых потоках. В частности, существует риск, что часть средств может направляться в бюджет страны-агрессора через деятельность связанных компаний.

Напомним, Владислав Гельзин имеет долгую скандальную историю. Он известен как бизнесмен из Донецка, футболист, основатель и бывший владелец ФК "Олимпик", а также экс-депутат Донецкого облсовета от "Партии регионов". Ранее журналисты сообщали, что он вел игорный бизнес в России, а сейчас может быть причастен к нелегальному производству табака.

Вас также могут заинтересовать новости: