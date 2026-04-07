Эти знаки Зодиака исполнят все свои мечты в ближайшие недели: кто они

В перечне есть представители знака Телец.

Конец апреля 2026 года станет переломным периодом для четырёх знаков Зодиака - именно в это время их желания начнут воплощаться в реальность, спрогнозировала астролог Эми Демур, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Она отметила, что представители этих знаков буквально проходят внутреннее перерождение, постепенно превращаясь в новых людей, наблюдая, как их самые смелые мечты начинают сбываться.

Она подчеркнула, что одних только ожиданий недостаточно: настоящие перемены требуют не только веры, но и конкретных действий. По её словам, те, кто достигает желаемого, осознанно работают с Законом Притяжения и вкладывают силы в создание своей реальности – именно этим и будут заниматься эти знаки в течение месяца.

Телец

Астролог объяснила, что уход Урана из знака Тельца в конце месяца завершит длительный этап испытаний, который длился около восьми лет. С 2018 года многие Тельцы сталкивались с потерями и разочарованиями, однако продолжали двигаться вперёд и не отказывались от своих целей.

Теперь этот цикл подходит к завершению. Демур отметила, что впереди у Тельцов открывается более стабильный и предсказуемый период. Она также добавила, что в течение месяца представители знака смогут заложить основу для долгосрочного успеха как в карьере, так и в личной жизни. Дополнительную поддержку принесёт Венера, находящаяся в их знаке, усиливая притяжение желаемого и помогая реализовать задуманное.

Овен

Для Овнов апрель станет месяцем высокой активности и внутренних изменений. Астролог отметила, что скопление энергии в этом знаке создаёт мощный импульс для реализации целей.

По её словам, Овны проходят одну из самых значительных трансформаций за последние годы. Она объяснила, что в их жизнь возвращается карма, причём в усиленном формате. Это означает, что приложенные ранее усилия начнут приносить ощутимые результаты. Демур подчеркнула, что в разных сферах жизни – от работы до отношений – Овны могут столкнуться с уровнем изобилия, которого раньше не испытывали. Сейчас важно не сбавлять темп и продолжать действовать.

Близнецы

Астролог объяснила, что переход Урана в знак Близнецов 25 апреля открывает новый этап, связанный с быстрыми переменами и ускорением процессов. Это время, когда результаты начинают проявляться гораздо быстрее, чем обычно.

Она отметила, что желания, в которые Близнецы вкладывали силы, вскоре начнут реализовываться. Даже если ранее ощущался застой, этот период подходит к завершению. Демур подчеркнула: чем больше усилий будет вложено сейчас, тем заметнее окажется рост и успех в ближайшем будущем.

Рыбы

Апрель обещает Рыбам яркие возможности и признание. Астролог отметила, что в этот период они могут быстро привлечь внимание к себе и добиться заметных результатов.

Она объяснила, что недавнее замедление было связано с влиянием ретроградного Меркурия, однако ситуация начинает меняться. В начале месяца Меркурий и Марс усилили энергетику Рыб, а их последующий переход в Овен запускает ускорение всех процессов. Демур подчеркнула, что жизнь представителей этого знака начнёт набирать обороты, помогая им быстрее двигаться к своим целям и получать желаемое.

