Еще не вышел, а уже 'разрывает' критиков: отзывы о финале сериала 'Пацаны'

Новые серии выйдут 8 апреля.

Уже в среду, 8 апреля, выйдет пятый сезон антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys) от Эрика Крипке, который станет заключительным.

Всего в новом сезоне будет восемь эпизодов. Накануне премьеры критики активно комментируют финал и объясняют, почему его обязательно нужно посмотреть.

Сериал "Парацы" – о чем пятый сезон

В финальном сезоне зрителей ждет решающее противостояние между командами "Пацанов" и "Суперов". Персонаж Билли Батчер решит окончательно обрести супергеройские силы, чтобы быть на равных с оппонентами, а персонаж Хоумлендер будет искать бессмертие.

В фильме сыграют такие актеры: Карл Урбан, Энтони Старр, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Лаз Алонсо, Томер Капон, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Чейс Кроуфорд и многие другие.

Финал сериала "Пацаны" – оценки критиков

Заключительный сезон популярного сериала "Пацаны" получил немало положительных отзывов перед своим официальным выходом. Например, новые эпизоды уже имеют высокий рейтинг на Rotten Tomatoes, а именно 96%, и входят в число лучших в истории франшизы.

Издание Geek vibes nation подчеркнуло, что сериал заслуживает внимания каждого.

"Сериал "Пацаны" отличается острой сатирой и мрачным, зловещим юмором", – отмечают они.

Больше всего критики отмечают мощный финал, актерскую игру и эмоциональную кульминацию картины. Больше о киноновинке они говорят так:

"Сериал остается чрезвычайно интересным для просмотра. Рекомендую"

"Имеет потенциал стать одним из лучших эпизодов всей истории"

"Лучший, самый острый и самый радикальный супергеройский сериал всех времен"

"Новые "Пацаны" – безумные и гениальные"

"Финал – это настоящий шедевр, который остается верным своей жестокой природе".

