Еще не вышел, а уже 'разрывает' критиков: отзывы о финале сериала 'Пацаны'

Уже в среду, 8 апреля, выйдет пятый сезон антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys) от Эрика Крипке, который станет заключительным.
Всего в новом сезоне будет восемь эпизодов. Накануне премьеры критики активно комментируют финал и объясняют, почему его обязательно нужно посмотреть.
Сериал "Парацы" – о чем пятый сезон
В финальном сезоне зрителей ждет решающее противостояние между командами "Пацанов" и "Суперов". Персонаж Билли Батчер решит окончательно обрести супергеройские силы, чтобы быть на равных с оппонентами, а персонаж Хоумлендер будет искать бессмертие.
В фильме сыграют такие актеры: Карл Урбан, Энтони Старр, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Лаз Алонсо, Томер Капон, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Чейс Кроуфорд и многие другие.
Финал сериала "Пацаны" – оценки критиков
Заключительный сезон популярного сериала "Пацаны" получил немало положительных отзывов перед своим официальным выходом. Например, новые эпизоды уже имеют высокий рейтинг на Rotten Tomatoes, а именно 96%, и входят в число лучших в истории франшизы.
Издание Geek vibes nation подчеркнуло, что сериал заслуживает внимания каждого.
"Сериал "Пацаны" отличается острой сатирой и мрачным, зловещим юмором", – отмечают они.
Больше всего критики отмечают мощный финал, актерскую игру и эмоциональную кульминацию картины. Больше о киноновинке они говорят так:
- "Сериал остается чрезвычайно интересным для просмотра. Рекомендую"
- "Имеет потенциал стать одним из лучших эпизодов всей истории"
- "Лучший, самый острый и самый радикальный супергеройский сериал всех времен"
- "Новые "Пацаны" – безумные и гениальные"
- "Финал – это настоящий шедевр, который остается верным своей жестокой природе".
Напомним, ранее стала известна дата выхода продолжения фильма "Служанка" с Сидни Свини.