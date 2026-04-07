Педан эмоционально высказался о Ефросининой: 'И в жизни, и на сцене себя контролирует'

Ведущий также рассказал, почему они не стали близкими друзьями.

Известный украинский ведущий Александр Педан впервые прокомментировал заявления мужа Оли Поляковой в отношении Маши Ефросининой.

Напомним, Вадим Буряковский отметил, что ведущая в жизни совсем "не такая", как на сцене. В проекте "Тур зірками" Педан отметил, что много работал с Машей, но не часто проводил с ней время вне камер.

"Я, как и Вадим, наверное, не проводил столько времени с Машей в каких-то домашних условиях, поэтому я, может, и не так хорошо ее знаю. Но мне кажется, что Маша и в жизни, и на сцене настолько контролирует себя и всю ситуацию, что я не вижу этой разницы в жизни и на сцене. Я видел ее в спортивных костюмах – разную. Но всегда она выглядит круто", – подчеркнул ведущий.

Александр добавил, что не стал с ведущей близкими друзьями и объяснил почему.

"Я для себя понял, что это работа. Это как Instagram: смотреть и работать в нем – разные вещи. Я не успеваю. Поэтому я для себя еще во времена "Подъема" выбрал такой вектор, что мои друзья будут не из шоу-бизнеса. Они больше по спорту, моим увлечениям. Далее это были семьи с детьми", – рассказал Педан.

