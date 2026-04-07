Скандальный блогер из Украины женился на россиянке: все подробности (фото, видео)

Скандальный блогер Артур Бабич, получивший в 2025 году российский паспорт, официально женился. Об этом он сообщил на своей странице в TikTok.

Избранницей предателя стала российская блогерша с миллионной аудиторией Анна Покров. Пара вместе уже пять лет.

Бабич и Покров зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге. Неизвестно, были ли приглашены гости на церемонию, - в их социальных сетях об этом не упоминается.

По словам предателя и его жены, пышную свадьбу они будут праздновать летом.

Артур Бабич - что о нем известно

Отметим, что Артур Бабич родился в Кривом Роге. В 18 лет он начал вести страницы в социальных сетях и благодаря этому стал популярным. Свою позицию по отношению к Украине он занял еще в 2020 году, когда переехал в Москву и начал развивать там музыкальную карьеру.

После полномасштабного вторжения ему сначала запретили въезд в РФ из-за того, что во время одного из стримов он пел гимн Украины; тогда ему предъявили обвинение в "дискредитации вооруженных сил". Но уже в 2024 году он вернулся в страну-агрессора и впоследствии получил паспорт РФ.

"Я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин. Это был непростой путь, но он многому меня научил. Для меня это не просто документ – это люди рядом и страна, которую я выбрал и считаю своим домом", – написал тогда Артур Бабич в своих соцсетях.

Само получение российского паспорта он назвал "важным событием" для себя. Этим поступком блогер окончательно закрыл для себя статус украинского общественного деятеля.

