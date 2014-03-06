Для России война в Крыму бесперспективна и несет угрозы экономике – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор Международного института демократий Сергей Таран.

«Для России война в Крыму бесперспективна. Потому что это не просто конфликт с Украиной – это серьезный конфликт с Западом, и Россия сейчас находится не в том состоянии, как в свое время Советский союз во время «Холодной войны», когда он имел подконтрольной половину мира», - считает эксперт.

Эксперт отметил, что Советский союз в то время был независимым от Запада, сейчас финансовые рынки РФ достаточно серьезно зависимы от западных рынков, также экономика РФ существенно зависима от экспорта энергоносителей.

Читайте такжеПоведение России является опасным и непредсказуемым - Президент Литвы

«Если завтра США снимут эмбарго на экспорт иранской нефти, а это им будет нетрудно сделать, – это очень болезненно ударит по интересам России, потому что это значительная часть бюджета и производство нефти для России станет нерентабельным, если России отрежут рынок газа в Европу, а к этому уже есть тенденция – это ударит по «Газпрому», который имеет существенное значение для экономики России», - объясняет Таран.

«Переоценка Россией своих сил вызвана прежде всего тем, что решение Путина было сугубо субъективным, это была собственная обида Путина на Украину. Решение о введении войск на территорию Украины не было построено на каких-то объективных оценках ситуации, а в геополитике субъективные решения очень дорого стоят», - предостерегает политолог.