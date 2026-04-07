Представительница Украины LELÉKA раскрыла неожиданный факт о песне для конкурса

Певица написала песню "Ridnym" в 2022 году.

Демозапись песни "Ridnym" певица LELÉKA сделала за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Именно с этой композицией исполнительница будет представлять Украину на "Евровидении-2026".

"Я помню, что пришла с протеста в Берлине, где было очень много людей. Мы все стояли с транспарантами и требовали, чтобы Россия прекратила стягивать войска к украинским границам. Я была очень тронута тем, что на этих протестах было очень много не украинцев. Я чувствовала вот эту общность с этими людьми. Надежду на то, что мы как люди, как мировое сообщество можем воплотить какие-то изменения, не допускать каких-то агрессивных вещей. Я пришла с этой акции в очень эмоциональном состоянии, хотелось сесть, поработать, как-то выразить то, что я чувствую. Из этого получилась первая демо-версия – небольшая зарисовка хора единства людей, которым не все равно", – рассказала LELÉKA в интервью YouTube-каналу "Евровидение Украина".

Она отметила, что, возвращаясь с митингов, каждый раз обращалась к демозаписи: добавляла слова, меняла мелодию, и так песня трансформировалась. Впоследствии она отложила работу над треком и посвятила все время волонтерству.

Об этой композиции артистка вспомнила, когда подала заявку на Национальный отбор, и сознательно решила отказаться от написания песни специально для конкурса.

"Я решила, что доработаю уже существующую песню, которая создавалась искренне, честно, под влиянием какого-то внутреннего импульса. Я почувствовала, что это по-прежнему актуально и что, возможно, этот посыл может быть близок сейчас", – сказала LELÉKA.

По словам певицы, к созданию песни присоединились композиторы Джейкоб Хегнер, Адам Сефалу и Ярослав Джусь.

"Евровидение-2026" стартует в Вене 12 мая. Участница от Украины выступит под номером 12 во втором полуфинале, который состоится 14 мая.

