Тина Кароль или Никитюк - с кем работать сложнее: честный ответ звездного парикмахера

Стилист честно признался, с кем ему веселее и почему.

Звездный парикмахер Михаил Прус сотрудничает с украинскими артистами уже несколько лет, среди его клиентов – известная певица Тина Кароль и телеведущая Леся Никитюк. В интервью "Слава+" стилист рассказал, кто из них более требователен к созданию своего образа, а с кем работать весело.

По его словам, сотрудничество с Лесей Никитюк началось почти 10 лет назад, когда телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами – 5".

"Она видела все этапы моего роста и подсказывала мне, как делать, а как нет. Я ей благодарен за этот опыт. Не скажу, что мы каждый день общаемся – делаем это только в рабочих рамках. Но это очень тесный контакт", – сказал Михаил Прус.

Он также признался, что о беременности телеведущей узнал, когда она была на поздних сроках, и уже успел увидеть ее сына. Михаил Прус добавил, что во время работы с Лесей Никитюк всегда царит атмосфера юмора и "легкого вайба".

Что касается Тины Кароль, то, как отметил стилист, сотрудничать с ней он начал позже. По словам Михаила Пруса, артистка довольно требовательна к себе и своей команде.

"Я был тем человеком, к которому Тина обратилась с просьбой, что хочет что-то менять. Мы были в поиске этой "мальвинки", ее новой прически. Это повышенная степень ответственности. Иногда бывает очень сложно. Ты не можешь допустить ошибки, потому что если ее совершишь – с точки зрения репутации просто исчезнешь. На этого человека смотрит огромная аудитория. Для меня это плюс, потому что ты делаешь прическу такой звезде. Сложность заключается в большой требовательности, но я очень люблю таких требовательных и значимых клиентов", – поделился мастер.

Он также назвал Тину Кароль "перфекционисткой", которая детально, до мельчайших подробностей, продумывает каждое свое появление.

