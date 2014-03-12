Ярмольник назвал Крым "исконно русским" и рассказал о чернокожем, разорванном на березах во Львове

Об этом он заявил во время общения с журналистами в эфире телеканала "Дождь".

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По мнению Ярмольника, "восточная Украина готова и хочет быть с Россией".

"Сегодня, благодаря усилиям Владимира Путина и нашей заботе, нашим геополитическим интересам, если этот конфликт урегулируется, все равно через 5-70 лет он возникнет снова. Это особые люди, которые там живут, и поэтому мое решение было бы простым: если это поддержат референдумы тех областей, о которых мы говорим, я думаю, что восточная Украина готова и хочет быть с Россией, Крым – я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущева, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине", - заявил Ярмольник.

По его словам, "это исконно русские земли"

Артист также вспомнил, как однажды у него на глазах разорвали темнокожего парня.

"Я много раз дрался, и один из первых переломов носа тоже был с этим связан, там, на Украине, поскольку есть москали, жиды, негры. При мне парня, который учился в Политехническом институте, черный, он ухаживал за местной девушкой, его порвали на березах на высоком замке, как в Средние века", - вспомнил Ярмольник.