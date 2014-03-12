Путин рассказал Джемилеву, когда в вопросе Крыма поставят точку

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Джемилев сказал украинским журналистам по итогам телефонного разговора с Путиным в Москве. Разговор прошел при содействии экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева и длился около получаса. Была достигнута договоренность продолжить переговоры в случае необходимости.

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"Путин высказал мысль, что окончательное решение о том, что будет делать Россия, определится после того, как пройдет референдум 16 марта", - сказал Джемилев.

По его словам, он подчеркнул в разговоре с Путиным, что этот референдум точно не будет признан Украиной и мировым сообществом.

Отвечая на вопрос УНИАН, есть ли вероятность того, что Крым не будет аннексирован, Джемилев сказал: "Он (Путин) такого не сказал. Он сказал, что решения по тем вопросам, которые я затронул - соблюдение территориальной целостности Украины - будут приниматься в зависимости о того, какие будут результаты референдума".