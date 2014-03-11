Тенюх объяснил, почему украинская армия не дает отпор оккупантам в Крыму

11:55, 11 марта 2014
Политика
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И.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх констатирует, что Вооруженные силы Украины приведены в полную готовность, но активные действия будут расцениваться как применение силы против своего населения.

Тенюх говорит, что Россия агрессор раньше никогда не рассматривалась

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления сегодня в парламенте.

Тенюх отметил, что де-юре открытой агрессии России нет в Украине, ведь руководство РФ не признает причастности своих войск к событиям в Крыму.

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“Любые активные действия Вооруженных сил Украины относительно стабилизации ситуации в Крыму будут представлены мировому сообществу как применение силы против собственного населения”, - сказал он.

Руководитель Минобороны также напомнил, что Украина ранее не рассматривала возможную военную угрозу со стороны России.

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“Поэтому, если говорить об успешном применении Вооруженных сил Украины против такого противника, то речь идет о вероятности значительных затрат государственных ресурсов на их развертывания и длительное время их подготовки и оснащения”, - сказал Тенюх.

Он также отметил, что Вооруженные силы России, которые проводят учения возле восточных границ Украины и в Крыму, развернули группировку войск численностью 220 тыс. чел, а также 1800 танков, более 400 вертолетов и др.

“Эта группировка в несколько раз превышает Вооруженные силы Украины”, - добавил он.

Тенюх отметил, что Вооруженные силы Украины были приведены в полную степень готовности, и были заняты все полигоны в соответствии с планом учений на востоке и юге Украины.

В то же время Тенюх отметил, что общая численность Сухопутных войск составляет 41 тысяча человек, и сейчас уже должны были быть готовы 20 тысяч, но реально готовы пока лишь 6 тыс.

Тенюх обратился к депутатам парламента с призывом изменить закон о закупках для ВСУ и проведения тендеров в угрожающий и чрезвычайный период.

Он отметил, что все потребности Вооруженных сил должны решаться немедленно, и призвал обеспечивать армию ресурсами и средствами.

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