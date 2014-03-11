Тенюх объяснил, почему украинская армия не дает отпор оккупантам в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления сегодня в парламенте.

Тенюх отметил, что де-юре открытой агрессии России нет в Украине, ведь руководство РФ не признает причастности своих войск к событиям в Крыму.

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“Любые активные действия Вооруженных сил Украины относительно стабилизации ситуации в Крыму будут представлены мировому сообществу как применение силы против собственного населения”, - сказал он.

Руководитель Минобороны также напомнил, что Украина ранее не рассматривала возможную военную угрозу со стороны России.

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“Поэтому, если говорить об успешном применении Вооруженных сил Украины против такого противника, то речь идет о вероятности значительных затрат государственных ресурсов на их развертывания и длительное время их подготовки и оснащения”, - сказал Тенюх.

Он также отметил, что Вооруженные силы России, которые проводят учения возле восточных границ Украины и в Крыму, развернули группировку войск численностью 220 тыс. чел, а также 1800 танков, более 400 вертолетов и др.

“Эта группировка в несколько раз превышает Вооруженные силы Украины”, - добавил он.

Тенюх отметил, что Вооруженные силы Украины были приведены в полную степень готовности, и были заняты все полигоны в соответствии с планом учений на востоке и юге Украины.

В то же время Тенюх отметил, что общая численность Сухопутных войск составляет 41 тысяча человек, и сейчас уже должны были быть готовы 20 тысяч, но реально готовы пока лишь 6 тыс.

Тенюх обратился к депутатам парламента с призывом изменить закон о закупках для ВСУ и проведения тендеров в угрожающий и чрезвычайный период.

Он отметил, что все потребности Вооруженных сил должны решаться немедленно, и призвал обеспечивать армию ресурсами и средствами.