Путин считает, что стрелять по митингующим в Киеве могли «провокаторы одной из оппозиционных партий»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам в Москве.

«А вы знаете, что сейчас есть мнение, в том числе и среди недавно митинговавших, что это были провокаторы одной из оппозиционных партий. Вы слышали об этом?», - сказал Путин, отвечая на вопрос, кто стрелял по людям, если, по словам Путина, такой приказ не отдавал экс-президент Виктор Янукович.

Читайте такжеМайдановцев могли убивать профессиональные киллеры-наемники - эксперт «Вот посмотрите на эти материалы. Они есть в открытых источниках. Поэтому там сейчас очень трудно разобраться. Но мы с вами прекрасно видели, когда бойцы «Беркута» стояли со щитами, а в них стреляли не из пневматического, а из боевого оружия, простреливая их насквозь. Вот это мы точно видели», - уверен Путин.

Читайте такжеАваков: К кровавым событиям в Киеве причастна третья сила«А кто отдавал взаимные приказы, этого я не знаю. Я знаю только, что мне Янукович сказал. А он мне сказал, что он таких приказов не отдавал и более того, дал указание, после подписания соответствующего соглашения (от 21 февраля – УНИАН), даже вывести все подразделения милиции из столицы», - заявил Путин.