Лед под ногами Путина

Мы можем взять комментарии у нескольких сотен российских знаменитостей, прекрасных, интеллигентных людей, которые откровенно скажут, что не хотят войны, и публично признают, что для путинской интервенции в Украину нет объективных причин и реальных оправданий.

Мы можем восхищаться храбрыми российскими братьями и сестрами, которые, зная, что их ни за что арестуют и оштрафуют (а, может, и посадят в тюрьму), выходят на мирные акции протеста в Москве и Питере с единственным лозунгом – «Нет войне». Мы можем кланяться им, говорить наше большое спасибо, и риторически поражаться тому, как Кремль, нарушая международные договора, вторгается в независимое государство с целью защитить мифически поругаемые права русских, и, в то же время, грубо нарушает права своих же граждан-россиян, заталкивая их в автозаки средь бела дня всего лишь за то, что они не хотят с Украиной войны.

Это все никак не повлияет на Путина.

Это все никак не повлияет на мерзавцев-киселевых, которые продолжат вдохновенно врать в эфирах российских телеканалов, в лентах российских информационных агентств, на страницах российских газет о том, что происходит у нас в стране. Которые продолжат, с обязательным переводом на английский язык – чтобы мир заметил, – распространять гнусную ложь об Украине, о том, что у нас здесь живут фашисты, о том, что колонны беженцев выезжают из Украины в Россию (показывая, между делом, пограничный переход на границе Украины с Польшей, но это уже – мелочь), о том, что здесь, у нас, в Украине, кого-то притесняют, лишают прав. Что здесь, в нашей стране, есть люди, желающие, чтоб на нашу землю ступил сапог русского солдата.

Они и дальше будут лгать. Будут называть россиян, приехавших на митинг в Харькове, устроивших драку и водрузивших над государственным учреждением российский триколор (и не забывших при этом публично похвастаться своим «подвигом» в социальных сетях), украинцами или жителями Украины. Они и дальше будут привозить в заблокированный Крым на самолетах сотни неизвестных людей (которые не могут толком объяснить, где они живут в «родном городе», на улицах которого они проводят митинг), и которые затем, перед камерами русских телеканалов, будут размахивать русскими флажочками и рассказывать о том, что хотят в Россию.

Они будут обосновывать для той части своего общества, которая верит телевизору и прочим инструментам гнусной кремлевской пропаганды, допустимость и даже необходимость войны с теми, кого совсем недавно называли «братским народом». Киселевы и прочие информационные марионетки Путина будут и дальше рассказывать о том, что некие радикалы прогнали Януковича, захватили в стране власть и поработили украинский народ, который теперь необходимо «освободить». Они умолчат о том, как вся страна приехала в Киев, чтоб свергнуть зарвавшегося и зажравшегося тирана, о том, что нам не нужна никакая помощь извне – ведь мы научились решать свои проблемы и прогонять своих узурпаторов сами.

Именно в этом – и корень всех причин. Именно об этом, конечно, говорить в России нельзя. Для Кремля смерти подобно допустить понимание россиянами одной простой и очевидной мысли – что тирана можно прогнать. Что могут погибнуть сто человек – а, может, и много больше – но узурпатор, окруженный хладнокровными социопатами из спецслужб, армией, полицией, наемной охраной – все равно падет. Да, цена может быть чудовищно большой – но ЛЮБОЙ диктатор может быть свержен.

Кремлевским псам удалось разогнать мирные протесты россиян на Болотной и на Сахарова. Кремлевским псам – информационным – карманным путинским СМИ, – удалось, худо-бедно, сделать вид, что оппозиции в России – нет, и что протесты в Москве устраивали «непонятно кто» и «за деньги Запада». Сейчас точно также эти гиены информационных войн пытаются рассказать россиянам, что протесты против диктатора и тирана не возможны в принципе (ведь народ, по замыслу моральных уродов, ведущих войну за деспотизм на информационных полях битв, против царя восстать не способен), и, поэтому, в их интерпретации, Януковича свергал не народ, а «радикалы» и «экстремисты», подпитываемые откуда-то извне.

Мы никак это не изменим. Иначе им нельзя. Иначе режиму в РФ – смерть. Ведь стоит россиянам понять и поверить, что прогонять узурпатора – это не только нормально, но и – абсолютно возможно – как Путина не станет. А все эти киселевы станут не нужны.

Поэтому говорить с ними нет смысла. Нет смысла им что-либо писать или к чему-либо их взывать – этих путиных, медведевых, киселевых, матвиенко и т.п.. Слова не значит ничего для тех, кто отчаянно борется за свое выживание, зубами вгрызаясь в полусгнившую вертикаль власти, подвязанную к подпорке – ржавой нефтегазовой трубе, для тех, чья альтернатива войне с нами – по их собственному мнению – разделить судьбу Януковича.

Они готовы заплатить за каждый лишний год пребывания у власти и корыта кровью – кровью нашей с вами, кровью украинцев – и кровью своих солдат. На самом деле, опасно сейчас питать какие-то иллюзии на этот счет, и уверять себя в том, что войны быть не может, «потому, что не может быть». Это – не более чем «стадия отрицания». Увы.

Единственное, что может их остановить – страх потерять всю свою власть, деньги и могущество еще скорее – из-за давления окружающего мира в виде санкций и изоляции. Но, мы должны отдавать себе отчет в том, что многих сумасбродных кровавых тиранов это не останавливало. Мы должны быть готовы к тому, что, в ответ на изоляцию, Кремль увеличит производство водки и снизит ее стоимость, «правильных» новостей в русском телевизоре станет еще больше, а безработных россиян (из-за тотального закрытия предприятий в связи с торговыми эмбарго) трудоустроят в полицию и армию. СССР это уже проходил.

Мы должны быть готовы к тому, что Путин, пытаясь спасти свое диктаторское благополучие, имеет сейчас единственное средство – растоптать нас, украинцев, «экстремистов», которым вдруг захотелось демократии. Растоптать в Украине еще только рождающуюся свободу.

…Матери русских солдат, глядя «правильные» новости в Твери и Ярославле, не зная правды о причинах, по которым их сыновей отправляют в командировку «на Украину», не знают и о том, что по всей Украине в военкоматы уже выстроились очереди. Как не знают и том, что даже люди, родившиеся в России, и живущие здесь, сейчас готовы защищать Украину от других людей, родившихся в России.

Дай Бог, чтоб не пришлось им этого узнать. Дай Бог, чтобы украинец русского не стал звать оккупантом. Дай Бог, чтобы украинец не получал медаль за убитого русского.

Мы хотим, чтоб эти молитвы были услышаны. Но мы должны быть готовы к тому, что они останутся без ответа.

К тому, что Путин сейчас попытается нас растоптать. Промаршировать сапогами обработанных политруками солдафонов по тонкой мартовской корке льда на нашей земле, по нашей свободе и нашей гордости.

Путин поскользнется.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН