В Феодосии морские пехотинцы решили стоять за Украину до последнего - офицер ВМС в отставке

Об этом сообщает на своей странице в Facebook исследователь истории флота, публицист, бывший офицер ВМС Украины Мирослав Мамчак.

"Как только что сообщил по телефону один из офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС Украины в Феодосии, личный состав батальона на общем собрании принял решение стоять за Украину до последнего матроса", - написал он.