В Феодосии морские пехотинцы решили стоять за Украину до последнего - офицер ВМС в отставке

05:59, 02 марта 2014
Политика
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Личный состав 1-го батальона морской пехоты ВМС Украины в Феодосии на общем собрании принял решение стоять за Украину до последнего матроса

Об этом сообщает на своей странице в Facebook исследователь истории флота, публицист, бывший офицер ВМС Украины Мирослав Мамчак.

"Как только что сообщил по телефону один из офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС Украины в Феодосии, личный состав батальона на общем собрании принял решение стоять за Украину до последнего матроса", - написал он.

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