Чтобы сдержать агрессию России в Украине нужны жесткие действия США и ЕС - эксперт

Об этом в комментарии УНИАН директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«К сожалению, когда используется право силы, на международное право плюют, поэтому сейчас, чтобы сдержать агрессию России в Украине нужны достаточно жесткие действия США и ЕС, начиная с экономических санкций и заканчивая введением военных подразделений для контроля безопасности - речь не идет о том, чтобы они начинали войну в России, речь идет об обеспечении безопасности на территории Украины», - прокомментировал эксперт постановление Совета Федерации РФ о введении войск в Крым.

Фесенко считает, что решительные действия могут сдержать Россию, «потому что следует за Крымом российские войска могут в Харькове, Донецке, Днепропетровске, Запоріжжяуі, Одессе и др. Когда мы имеем дело с Путиным - возможно все что угодно и никаких гарантий на сожалению нет и поэтому наши гаранты безопасности должны действовать достаточно жестко. Как они должны сдерживать Путина. трудно сказать, но они это должны сделать, иначе это будут повторения тех событий, которые были накануне Второй мировой войны», - убежден политолог.

«Это действительно может быть война. Я боюсь, что в нынешнем состоянии и новая украинская власть и Вооруженные Силы Украины не готовы сейчас к полноценных военных действий, также начинается реализация Крымского сценария в других регионах, фактически Совет Федерации России фактически легализовала то, что уже произошло, - это введение российских войск в Крым. Другое дело - как дальше будут разворачиваться события: пойдут ли российские войска за пределы Крыма или нет», - подчеркнул он.

Эксперт считает, что «если будет ввод российских войск в других регионах Украины, кроме Крыма - тогда уж точно речь идет о полномасштабную агрессию и оккупацию части страны - это уже реализация грузинского сценария и это действительно может привести к войне в своих формах - партизанской войны, локальных действий».

«На мой взгляд, украинская власть уже сейчас обращаться, а не ждать консультаций в понедельник, уже сейчас обращаться к другим гарантов безопасности по Будапештскому меморандуму к США и Великобритании. Россия больше не является никаким гарантом, Россия является страной-агрессором, и фактически осуществляет на территории Украины агрессию, которая угрожает безопасности и территориальной целостности Украины, и поэтому этот призыв должен быть с просьбой обеспечить с использованием военных подразделений безопасность территориальной целостности Украины», - предлагает Фесенко.

«Если не будет оказана такая помощь, то такая вес этого документа, хотя история имеет множество примеров, когда нарушались более серьезные международные правовые документы. Несколько стран в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну имели международные гарантии на нейтральный статус, а это тоже имело бы оградить от вторжения и агрессии - это было возбуждено», - констатирует эксперт.