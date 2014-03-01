Российский сенатор о международной реакции на ввод войск в Украину: «поговорят и перестанут»

Российский сенатор Олег Пантелеев, говоря о реакции мирового сообщества на ввод российский войск в Украину, заявил: «поговорят и перестанут», передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

«Не надо обращать внимания, что кто-то помахивает кулачком. Я более десять лет был в ПАСЕ. И мы проходили там все, и по Чечне обвинения слышали, и по Беслану, и по Южной Осетии. Знаете – поговорят и перестанут», - сказал Пантелеев.

По его словам, граждане Украины «ждут», когда Россия введет свои войска на территорию Украины.

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«Любому терпению приходит конец, хватит терпеть. Мне приходят слова из произведения Маяковского «Левый марш» - «разворачивайтесь маршем словесной не место кляузе, тише ораторы – ваше слово товарищ Маузер», - заявил он.

Все российские сенаторы, которые выступали в ходе рассмотрения вопроса о вводе российских войск, предлагали единогласно проголосовать за это решение.