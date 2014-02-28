ООН готова поддержать Украину в разрешении конфликта в Крыму - «Батькивщина»

В ООН заявляют о готовности оказать всевозможную поддержку Украине в разрешении ситуации в Крыму.

Об этом сказал специальный представитель Генерального секретаря ООН Роберт Серри сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады, и.о. Президента Украины Александром Турчиновым, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, как говорится в сообщении, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в АР Крым, и агрессивные действия со стороны Российской Федерации, направленные против независимости и территориальной целостности Украины.

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По словам Турчинова, то, что происходит сегодня на полуострове, - "это односторонняя немотивированная агрессия против суверенного государства".

В свою очередь Серре уверил, что международное сообщество готово оказать всевозможную поддержку Украине "в разрешении конфликта в Крыму".

"Мы готовы оказать Украине всевозможную помощь, которую только возможно, в разрешении той сложной ситуации, которая сложилась в Крыму", - сказал представитель Генерального секретаря ООН.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что расценивает как вооруженное вторжение России и оккупацию блокирования работы аэропорта «Бельбек» и пребывание людей с автоматами в аэропорту "Симферополь".

Государственная пограничная служба Украины заявила, что, в нарушение двусторонних соглашений, границу Украины пересекли 7 военных российских вертолетов, а также о том, что утром была предпринята попытка блокированиия Севастопольского отряда морской охраны военнослужащими.

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МИД Украины в связи с событиями в Крыму инициировал двусторонние консультации с Россией. Россия ответила отказом, заявив, что не видит необходимости в проведении таких консультаций.

Также в МИД России заявили, что передвижение бронетехники Черноморского флота РФ в Крыму связано с необходимостью обеспечения охраны мест дислокации ЧФ на территории Украины, и это происходит в полном соответствии с базовыми российско-украинскими соглашениями.