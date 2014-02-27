Украина требует от России немедленной консультации относительно ситуации в Крыму

27 февраля с.г. в МИД Украины вызван Временного поверенного РФ в Украине Андрея Воробьева, которому вручили ноту относительно безотлагательного проведения двусторонних консультаций в соответствии со Статьей 7 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года, а также ноту с просьбой воздержаться от передвижения за пределами дислокации военных подразделений ЧФ РФ, временно расположенных на территории Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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Отдельно было отмечено, что Российская Федерация, как страна - гарант согласно Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 г., взяла на себя обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.