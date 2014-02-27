В "Ягуаре" рассказали, почему "Беркут" раздел Гаврилюка

После того, как 24 февраля в дом начальника Калиновского "Ягуара" Олега Плахтнюка бросили две бутылки с коктейлями Молотова, мужчина заявил, что его подразделение не причастно к издевательствам над Михаилом Гаврилюком, сообщает Gazeta.ua.

"Двое моих людей вели Гаврилюка к автозаку, - пояснил он. - Но те парни, которых назвал нардеп Олег Ляшко не причастны к этому. Сергей Хортюк и Максим Костюк находились на обучении в Золочеве. Игоря Фирака в моей части вообще нет. Там присутствовали двое других, но их имен не назову, пока идет следствие. Разбирается во всем Генпрокуратура. Сейчас один находится под стражей. Его задержали за превышение служебных полномочий".

Плахотнюк говорит, что в день, когда задержали казака, у них было сообщение, что кто-то с Майдана проведет акт самосожжения.

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"Как раз одежда этого человека была пропитана горючей смесью, поэтому его раздели. На нем был кожух и ватные штаны. Почему снимали трусы, я не знаю. Меня там не было", - заверил он.

С собой Плахтнюк принес видео, показывает пальцами на двух мужчин с его спецподразделения. На видео видно, как они отбрасывают одежду от казака.

"Я говорил со своими ребятами, они говорят, что раздевал активиста "Беркут". Сам Гаврилюк тоже заявил, что его раздевал "Беркут". Мои после того, как его раздели, вели под руки к автозаку."

Заявляет, что мужчине, который выложил видео, дали несколько десятков тысяч долларов. За эти деньги можно купить однокомнатную квартиру в Виннице.

"Снимали внутренние войска и еще кто-то на телефоны. Но кто, никто не видел. Потому что там было много людей. Сразу никто не обращал внимания, а потом не могли вспомнить, кто на том месте стоял, откуда снимали. Я слышал, тот, кто слил видео, уже давно за границей", - объясняет начальник "Ягуара".

Плахотнюк говорит, раньше комментировать ситуацию с раздеванием Гаврилюка запрещали. Мол, был приказ сверху.

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"Когда наше подразделение вернулось домой, я почувствовал, что могу все рассказать", - говорит Плахтнюк.

Больше всего на Майдане военного потрясли события 20 февраля, когда погибло около 77 человек.

"На следующий день нам выдали боевое оружие. До того при нас были только травматические ружья с резиновыми пулями. Трое солдат из моего отряда были ранены из охотничьего ружья, в общем 68 бойцов получили различного рода повреждения".