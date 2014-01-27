Опубликовано новое видео издевательств "Беркута" над раздетым на морозе активистом

В сети Интернет появилось новое видео, на котором видно, как бойцы "Беркута" издеваются над активистом Евромайдана Михаилом Гаврилюком.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как бойцы "Беркута" зверски издеваются над захваченным участником акций протеста - силовики фотографировали обнаженного мужчину, предлагали ему позировать с топором в руках.

Читайте такжеОфицеру, который обнародовал издевательства Беркута над голым мужчиной, пришлось бежать из страны

В МВД извинились за издевательства "Беркута" над голым митингующим. По данному фактуназначена служебная проверка.

Как сообщал УНИАН, милиционеру, который выложил в сеть первое видео издевательств бойцов "Беркута" над Михаилом Гаврилюком, пришлось бежать из страны из-за преследования своих коллег.