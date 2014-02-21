Конституцию 2004 года вернут к сентябрю - СМИ

Оппозиция и власти Украины договорились реформировать конституцию страны к сентябрю 2014 года. Как пишут РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, соглашение содержит план конституционной реформы, которая перераспределит полномочия президента в пользу парламента и правительства. Других деталей соглашения он не привел.

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Соглашение было достигнуто по итогам переговоров представителей властей и оппозиции с участием европейских дипломатов. Ранее в Администрации Президента Украины Виктора Януковича сообщили, что участники переговоров в Киеве договорились о парафировании соглашения по урегулированию кризиса, документ планируют подписать в 12.00 по киевсковскому времени. В свою очередь, премьер-министр Полши Дональд Туск отмечал, что проект соглашения по разрешению внутриполитического конфликта в стране уже готов, но пока окончательно не согласован.

Рейтер также отмечает, что представители оппозиции хотят внести некоторые изменения в соглашение.