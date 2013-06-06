Президент обещает реформировать Конституцию

Во Вступительном слове к ежегодному посланию к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, Янукович отмечает, что «одним из важных направлений реформирования станет работа над обновлением Конституции Украины. Необходимо устранить нечеткость принципа народовластия, неэффективность механизмов формирования и ответственности высших органов государственной власти, создать реальные гарантии независимости судов и прокуратуры, установить баланс полномочий между местными органами государственной власти и органами местного самоуправления, который будет отвечать нынешним потребностям».

Для того чтобы на ни одном из этапов конституционного реформирования не снижалась планка профессиональных требований и гражданской ответственности, продолжит работу Конституционная ассамблея, отметил Президент. В ее работе в настоящее время принимают участие ведущие научные работники Национальной академии наук Украины, отраслевых академий, научных учреждений и высших учебных заведений, представители гражданского общества и местного самоуправления, правозащитных организаций и независимых экспертно-аналитических центров, а также представители парламентских и внепарламентских политических сил.