Байден предупредил Януковича о новых санкциях

Как говорится в сообщении Белого дома, Байден вновь резко осудил новое насилие и призвал Януковича немедленно отвести все силовые структуры - милицию, снайперов, военные и военизированные части, а также «нерегулярные силы», передает Радио Свобода.

Американский лидер также призвал украинского пойти на немедленные и ощутимые шаги к сотрудничеству с оппозицией на пути, который отвечал бы законным стремлением украинского народа, сообщили в Вашингтоне.

Байден подчеркнул, что США поддерживают независимую, демократическую Украину, которая идет к тому будущему, которое избирает ее народ.

Ранее в четверг один из представителей Белого дома Джош Эрнест заявлял, что у президента США Барака Обамы «с определенной срочности» рассматривают имеющиеся возможности реагирования на последние события в Украине. По его словам, сейчас активно обсуждают целый ряд возможных мер. Он не уточнял, о каких именно новых санкциях может идти речь, но напомнил, что, по мнению США, именно власти Украины является главным ответственным за соблюдение мира.

В четверг утром в Киеве возобновилось насилие, работники силовых структур начали широко применять против демонстрантов боевое огнестрельное оружие, что привело к десяткам жертв, в первую очередь среди участников протестов.

В этот же день в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС на чрезвычайной встрече, посвященной положению в Украине, единогласно одобрили целенаправленные санкции, в частности, замораживание активов и запрет на визы, в отношении ответственных за нарушения прав человека, насилие и применение чрезмерной силы.

В среду США уже вводили санкции против причастных к насилию в Украине, что происходило в предыдущие дни. Там шла речь об отмене или запрете выдачи виз примерно 20 украинским чиновникам. Вашингтон тогда предупредил, что может расширить свои санкции.