Европейские министры отправились на очередные переговоры с Януковичем
Министры иностранных дел Польши, Германии и Франции отправились на очередные переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем.
Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь польского министра Марчин Войчеховский.
”Министры Радослав Сикорский, Лорен Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер в дороге на очередную встречу с Президентом Януковичем в Киеве”, - написал он.
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Войчеховский также сообщил, что европейские министры планируют остаться в Киеве до завтрашнего утра.
”Перед нами - тяжелая ночь переговоров”, - отметил он.
Ранее сегодня европейские министры несколько часов обсуждали с Януковичем решения политического кризиса, согласованную версию компромисса позже обсуждали с представителями украинской оппозиции.
Глава польского правительства Дональд Туск подтвердил опубликованную сегодня ранее неофициальную информацию о том, что Президент Янукович согласился на досрочные президентские и парламентские выборы в Украине, изменение Конституции и создания нового правительства.
Вместе с тем он назвал тяжелым доверять Януковичу из-за того, что он не выполнял ранее взятые на себя обязательства.