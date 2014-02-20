Европейские министры отправились на очередные переговоры с Януковичем

Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь польского министра Марчин Войчеховский.

”Министры Радослав Сикорский, Лорен Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер в дороге на очередную встречу с Президентом Януковичем в Киеве”, - написал он.

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Войчеховский также сообщил, что европейские министры планируют остаться в Киеве до завтрашнего утра.

”Перед нами - тяжелая ночь переговоров”, - отметил он.

Ранее сегодня европейские министры несколько часов обсуждали с Януковичем решения политического кризиса, согласованную версию компромисса позже обсуждали с представителями украинской оппозиции.

Глава польского правительства Дональд Туск подтвердил опубликованную сегодня ранее неофициальную информацию о том, что Президент Янукович согласился на досрочные президентские и парламентские выборы в Украине, изменение Конституции и создания нового правительства.

Вместе с тем он назвал тяжелым доверять Януковичу из-за того, что он не выполнял ранее взятые на себя обязательства.