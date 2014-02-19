В Луцке ночью пикетировали милицию и бросали коктейли Молотова в офис Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, около полуночи, люди выдвинулись с Театральной площади, где расположен Евромайдан к луцкому отделению МВД .

Значительная часть митингующих была в масках или прикрывала свое лицо. Некоторые из них несли палки и биты. Позади митингующих двигались два десятка автомобилей, украшенных государственными флагами и символикой ЕС.

Участок снаружи охраняли милиционеры, в том числе с автоматами и щитами. В знак перемирия между милицией и митингующими, активисты отступили на несколько метров от ограждения участка, а милиционеры положили щиты.

Свои требования митингующие озвучили в заявлении, которое, по их мнению, должен подписать каждый из милиционеров.

В заявлении говорится о том, что работники милиции «осуждают неправомерное применение силы к гражданам Украины, которые вышли на мирный протест». А также обязуются «не применять силу против граждан Украины, которые проживают в пределах Волынской области и мирно выражают свое несогласие”.

В заявлении также говорится о требовании нести службу исключительно в пределах Волынской области и призыв коллег возвращаться к местам несения службы.

Такое заявление подписал заместитель начальника УМВД Волынской области Владимир Полищук, который вышел на переговоры с людьми.

После этого пикетчики заметили автобус с бойцами милиции. Люди спустили воздух в колесах автомобиля и заставили около 20 бойцов покинуть автобус под крики «Позор» .

Некоторые из митингующих направились в офис Партии регионов.

Как рассказывает активист Евромайдана Мария Доманская, в помещение офиса ПР бросили несколько коктейлей Молотова , но помещение не загорелось и пожара удалось избежать.

После этого митингующие намеревались выдвинуться к помещению Коммунистической партии Украины.

Решение пикетировать горотдел, как объясняют сами участники, было спонтанным .

Масштабное пикетирование, о котором объявили со сцены луцкого Евромайдана участники ВО «Майдан» , запланированно на 19 февраля под стенами Волынской облгосадминистрации.