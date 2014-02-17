О выполнении "закона об амнистии" заявляют в пяти областных прокуратурах

Об этом сообщается на сайтах соответствующих областных прокуратур.

В частности, прокуратура Волыни заявляет, что уже выполнила требования данного закона, закрыв уголовное производство по факту блокирования воинской части внутренних войск МВД Украины в городе Луцке.

В Запорожской области процессуальный прокурор вынес постановление о закрытии уголовного дела по факту блокирования 26 января этого года проезжей части проспекта Ленина (ч.1 ст.279 уголовного кодекса Украины).

Кроме того, группа процессуальных прокуроров готовит ходатайство об освобождении от уголовной ответственности 49 человек, которым было сообщено о подозрении в попытке захвата здания Запорожской облгосадминистрации и организации массовых беспорядков (ч.2 ст.15, ч.1 ст. 341 и ч.1 ст. 294 УК Украины).

В Николаевской области на выполнение требований "закона об амнистии" уголовное производство по факту публичных призывов к захвату помещения Николаевской ОГА, которое находилось в производстве следственного подразделения НГУ УМВД Украины в Николаевской области, закрыто процессуальным руководителем.

Прокуратурой Ивано-Франковской области сегодня закрыто 5 уголовных производств, которые подпадают под действие закона. Это, в частности, уголовные производства, начатые по факту захвата Ивано-Франковской ОГА, блокирования выезда из военной части в г. Калуш и блокировки вул. Чорновола в г. Ивано-Франковске, совершение хулиганских действий.

Ранее сообщалось, что прокуратура Черкасской областиподала в Сосновский райсуд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности 66 участников штурма черкасской ОГА.