Шуфрич считает, что конституционная реформа - вопрос личных интересов оппозиции

По его мнению, если «УДАР» в надежде на кресло для своего лидера предлагает легкие изменения и сильную президентскую власть, то другие политические силы бьются за личные интересы.

Читайте такжеУДАР представил в Раде свой проект Конституции«Так, «Батькивщина», заботясь о премьерстве Арсения Яценюка, хочет сильное правительство и фактически исключает влияние Президента на государственные дела. «Свободовцы» же, согласившись подать проект вместе с «Батькивщиной», ввели в заблуждение всех своих последователей, нарушив программу партии о сильной президентской власти в стране», - сказал он.

«Хочется верить, что если дойдет до голосования, то политические силы, которые все время заявляют о своей единой позиции, действительно проголосуют, и в зале будет найден консенсус по вопросу внесения изменений в Конституцию. Причем это решение поддержат не менее 400 депутатов», - добавил Шуфрич.