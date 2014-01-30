Суд смягчил меры пресечения 5 задержанным на Грушевского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Прокуратура города Киева по результатам проведения первоочередных следственных действий в уголовном производстве получила более подробную информацию об участии в массовых беспорядках некоторых из подозреваемых. В настоящий момент в материалах следствия появились данные, указывающие на степень активности этих мужчин в массовых беспорядках, дает возможность поставить вопрос о применении к ним меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Именно поэтому в Апелляционном суде прокуроры высказывали свою позицию по изменению пяти подозреваемым меры пресечения на более мягкую, в частности домашний арест», - сказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Яна Соболевская.

Читайте такжеЗа два месяца против 1,5 тыс. активистов возбудили уголовное дело - депутатПо ее словам, на сегодняшний день в массовых беспорядках, которые продолжались в центре столицы, подозреваются 64 человек, из которых 44 находятся под стражей.

Как сообщал УНИАН, по данным «Батькивщины», Апелляционный суд Киева сегодня, 30 января, отпустил под домашний арест трех активистов, задержанных на Грушевского.

В частности, из-под стражи освобожден 26-летний житель Трускавца Львовской области Ивана Курий, которому обвинение строили на наличии шлема и повязки и отсутствии прописки в Киеве.

Читайте такжеАмнистия не касается силовиков, превысивших должностные полномочия - ЛукашТакже Апелляционный суд отпустил львовянина Вячеслава Гутя (1983 года рождения) под домашний арест по месту жительства. Гутя также задержали за якобы причастность к беспорядкам на Грушевского.

Кроме того, мера пресечения под домашний арест изменена Артуру Ковальчуку. Его также задержали за якобы причастность к беспорядкам на Грушевского.