Милиция опровергает информацию о смерти активиста с Грушевского

Милиция опровергает информацию некоторых СМИ об огнестрельном ранении и смерти активиста с Грушевского в одной из столичных больниц.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, распространенная некоторыми медиа информация, что вроде бы в 17-й больнице умер мужчина, который получил огнестрельное ранение на ул. Грушевского, не отвечает действительности.

Как уже сообщал Отдел связей с общественностью столичной милиции, в правоохранительные органы не поступало никакого официального заявления о госпитализации людей с огнестрельными ранениями с ул. Грушевского в ночь с 28 на 29 января текущего года.

С целью дополнительной проверки этой информации в больничное учреждение выехала следственно-оперативная группа Печерского райуправления милиции. В беседе с администрацией больницы и медиками не получено никакого подтверждения относительно госпитализации двух людей с огнестрельными ранениями с ул. Грушевского в ночь с 28 на 29 января, а тем более - о смерти одного из них.

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Информация в СМИ зарегистрирована в милиции Печерского района города Киева. Проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН, 29 января депутат Киевсовета от «УДАРа» Алексей Давиденко заявил, что ночью в больницу с улицы Грушевского были доставлены два активиста с огнестрельными ранениями. По его словам, эта информация поступила в «УДАР» из достоверных источников.

В тот же день в столичной милиции опровергли информацию Давиденко о доставке ночью в больницу с улицы Грушевского двух активистов с огнестрельными ранениями.

Сегодня "Факты" со ссылкой на собственный источник сообщили, что активист, которого ночью с огнестрельным ранением привезли с улицы Грушевского, умер в больнице.