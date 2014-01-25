Тернопольский облсовет запретил на территории области деятельность ПР и КПУ

Как сообщил УНИАН инициатор данного решения внефракционный депутат Степан Барна, таким образом облсовет выразил неприятие в области политических партий, стоящих за кровопролитием на Майдане.

«Члены этих партий должны понимать, что они также являются ответственными за провокации, которые делаются в Киеве по инициативе их вождей, за заговор «титушек», за пролитую кровь. Мы призываем членов Парти регионов и КПУ выходить из рядов этих партий», - сказал Барна.

Он отметил, что людей, которые решат оставить партбилеты этих партий, ждет народный суд.

«Если это предприниматели, то они должны понимать, что будут саботироваться ихние товары. В частности, завтра мы будем пикетировать заправки WOG и объяснять водителям, кто является владельцем данной сети», - отметил Барна.

За решение о запрете функционирования ПР и КПУ на территории области проголосовали 76 из 83 депутатов, остальные не голосовали.

Как сообщал УНИАН, 23 января митингующие захватили помещение Тернопольского областного совета, в котором расположена облгосадминистрации.

25 января Тернопольский областной совет отозвал полномочия, которые он делегировал облгосадминистрации, и создал облисполком. Также облсовет двумя третями голосов проголосовал за выражение недоверия председателю Тернопольской облгосадминистрации Валентину Хоптяну.

25 января Тернопольский областной совет признал Народную Раду Украины как орган, уполномоченный представлять интересы народа Украины на территории области. Также депутаты запретили проводить на территории области мероприятия с участием Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, других правоохранительных органов с использованием специальных средств, оружия и военной техники, направленных на ограничение прав граждан на проведение мирных собраний.