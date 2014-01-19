В МВД говорят, что количество пострадавших стражей порядка возросло до 70 человек
22:26, 19 января 2014Политика
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Количество правоохранителей, которые пострадали во время сегодняшних столкновений в центре Киева, по состоянию на 22.00 возросло до 70 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.
Митингующие бросают в стражей порядка камнями, а также подожгли несколько милицейских грузовиков и автобус.
Правоохранители непрерывно используют светошумовые и газовые гранаты. Они подвезли к месту столкновений водомет.
Среди митингующих, по информации медиков, по состоянию на 20 часов пострадали 24 человека.
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