В МВД говорят, что количество пострадавших стражей порядка возросло до 70 человек



Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.

Митингующие бросают в стражей порядка камнями, а также подожгли несколько милицейских грузовиков и автобус.

Правоохранители непрерывно используют светошумовые и газовые гранаты. Они подвезли к месту столкновений водомет.

Среди митингующих, по информации медиков, по состоянию на 20 часов пострадали 24 человека.