По факту массовых беспорядков в Киеве милиция открыла уголовное производство

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции. Уголовное производство открыто по ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство внутренних дел Украины распространило заявление с призывом к участникам массовых мероприятий не нарушать общественный порядок. Как отметили в МВД, «агрессивно настроенные участники массовых мероприятий в столице провоцируют работников милиции, которые несут службу по охране общественного порядка, к активным действиям, однако правоохранители воздерживаются от применения силы».

В то же время, в милиции напомнили, что все противоправные действия фиксируются с помощью видеокамер, после чего им будет дана соответствующая правовая оценка. МВД Украины призывало организаторов и участников массовых акций воздержаться от нарушений действующего законодательства, поскольку за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, на Майдане Незалежности в Киеве в 12.00 началось восьмое Народное вече в рамках акции протеста против политики, которую проводит действующая украинская власть. Центральная площадь столицы была полностью заполнена людьми: участники акции расположились как непосредственно на Майдане Незалежности, так и на холмах возле Октябрьского дворца, на обзорной площадке ТРЦ “Глобус”, на улице Софийской, Крещатике в сторону улицы Богдана Хмельницкого.

Около 15.00 почти 500 активистов - преимущественно молодых людей - подошли к милицейскому кордону, который перегораживает въезд на улицу Грушевского, к домам правительства и парламента, со стороны Европейской площади. Несколько десятков из них были одеты в оранжевые каски и имели при себе противогазы. Кое-кто из активистов влез на грузовики, которыми перекрыты подступы к Дому правительства. С противоположной стороны выстроились бойцы внутренних войск МВД Украины.

На углу Институтской и Парковой аллеи активисты начали расталкивать милицейские автобусы, которыми перегорожена проезжая часть, которая ведет к домам правительства и ВР. При этом молодые люди, которые собрались возле милицейского кордона, скандировали: “Банду геть”. Около 15.40 на улице Грушевского возле кордона, которым милиция перегородила путь к дому правительства и Верховной Рады, начались столкновения активистов с милицией. Неизвестные молодые люди начали бросать в бойцов Внутренних войск петарды, дымовые шашки, бить их палками.

В свою очередь, милиция применила дубинки и свето-шумовые гранаты со слезоточивым газом. Около 16.00 народный депутат, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко призвал митингующих не прибегать к силовым действиям относительно правоохранителей. Об этом он заявил на месте событий на ул. Грушевского. Кличко отметил, что применение силы против милиционеров – это провокация, которая вынудит «беркутовцов» перейти к силовым действиям.

По его словам, он договорится о том, чтобы людям открыли проход к зданию Верховной Рады. Однако, эту речь Кличка митингующие встретили недовольными возгласами и свистом. Митингующие, которые пытались прорвать кордон внутренних войск на улице Грушевского, разбили два милицейских автобуса.

В то же время, как стало известно УНИАН, столкновения с милицией спровоцировали молодчики, которые позиционируют себя как организация «Правое крыло». Около 17.00 на улицу Грушевского, где продолжаются столкновения милиции и митингующих, подтянули автомобиль с водометом.

Милиция через громкоговоритель призывает граждан прекратить беспорядки и не поддаваться на провокации, а также напоминает об ответственности за противоправные действия. Столкновения продолжаются.