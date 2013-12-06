Ветераны СБУ: Несогласие с позицией власти является неоспоримым достижением новейшей истории Украины

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении ветеранов СБУ.

Как отмечается в обращении, «события последних дней обострили внутриполитическую ситуацию в Украине, затормозили реализацию стратегических приоритетов развития государства и негативно повлияли на ее имидж в мире».

При этом ветераны СБУ заявляют, что «право граждан Украины публично и мирно выражать свое согласие или несогласие с позицией власти, как это было в Киеве и других городах в конце ноября 2013 года, является неоспоримым достижением новейшей украинской истории».

В то же время, ветераны СБУ убеждены, что «отдельным событиям этих дней, которые несут в себе признаки правонарушений, оценку должен дать лишь суд. В ином случае под угрозой окажутся права граждан, общепризнанные демократические нормы и принципы права, другие принципы конституционного строя и суверенитета Украины. Их место постепенно будут занимать сомнительная политическая или иная целесообразность, хаос и безответственность, что наглядно продемонстрировано во время чрезмерного применения силы, захвата и блокирования помещений органов государственной власти и управления, провокаций и призывов к гражданскому неповиновению».

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«Мы категорически осуждаем такие действия и призываем к активному диалогу всех участников, - говорится в обращении. - Чувство ответственности перед украинским народом и наш опыт свидетельствуют о том, что только собственными силами украинское общество и государство способны решить имеющиеся проблемы».

«Убеждены, что мирному решению нет альтернативы и будем прилагать к этому все усилия», - говорится в обращении, которое подписали:

Н.Демиденко – председатель Совета ВГО ветеранов СБУ «Щит»

В.Шеремета – председатель ВОО «Украинская ассоциация ветеранов – сотрудников спецподразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью («К») Службы безопасности Украины»

С.Скорохватов – президент международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 часов утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами. 35 участников акции были задержаны, в отношении них составлены админпротоколы. 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызвало возмущение граждан и собрало многотысячные массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали сотни участников акции протеста и правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук спецназначенцев пострадали более 50 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.